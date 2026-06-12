Gli Stati Uniti pianificano la riduzione del supporto militare alle operazioni della NATO in Europa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il quotidiano New York Times ha riferito, citando funzionari europei, che gli Stati Uniti stanno pianificando di ridurre il numero di aerei e navi da guerra assegnati alle operazioni della NATO in Europa.
Questa notizia arriva mentre i rapporti pubblicati dai media europei indicano un piano americano per ridurre drasticamente la propria capacità militare all'interno della NATO. Una mossa che potrebbe indicare l'approfondimento delle fratture di sicurezza all'interno di questa alleanza militare e la possibile completa uscita di Washington da essa.
Secondo i rapporti di questi media, gli Stati Uniti intendono ridurre drasticamente il proprio contributo militare per sostenere gli alleati europei in tempi di crisi. Questa questione includerà anche la riduzione dell'invio di caccia, navi da guerra, sottomarini e aerei rifornitori.
Questa frattura tra le due sponde dell'Atlantico si è approfondita dopo che Trump ha criticato i membri della NATO per la mancanza di sufficiente sostegno ai piani di Washington per l'aggressione contro l'Iran.
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