Nomina fragile nel gabinetto di Starmer; «Dan Jarvis» diventa ministro della Difesa britannico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Primo Ministro britannico Keir Starmer, in mezzo alla crisi di leadership del Partito Laburista e alle crescenti pressioni sul suo governo, ha nominato Dan Jarvis come nuovo ministro della Difesa.

Questa nomina arriva poche ore dopo le improvvise dimissioni di «John Healey», ex ministro della Difesa, e «Al Carns», ministro delle Forze Armate, dimissioni che indicano una profonda spaccatura nel gabinetto riguardo al budget e al programma di investimenti per la difesa.

John Healey si è dimesso giovedì con una lettera dura a Starmer, dichiarando che il programma di investimenti per la difesa del governo è «significativamente inferiore a quanto necessario per la difesa e la sicurezza del paese in questo periodo pericoloso».