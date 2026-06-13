La preoccupazione del regime sionista per il progetto congiunto di Turchia e Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, il giornale ebraico Yedioth Aharonoth ha riferito che l'Arabia Saudita e la Turchia si stanno muovendo verso la creazione di un corridoio commerciale terrestre che collega i paesi arabi del Golfo Persico all'Europa attraverso la Siria e la Giordania.

In questo rapporto si afferma che questo progetto praticamente mette da parte il regime sionista e diventa un concorrente del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa noto come IMEC. Il regime sionista è considerato uno dei principali sostenitori di quel progetto.

Secondo questo rapporto, la cooperazione tra Turchia e Arabia Saudita consentirà lo scambio di merci tra Asia ed Europa attraverso il territorio siriano e giordano fino alla Turchia senza attraversare i territori occupati né dipendere dal porto di Haifa.

In questo rapporto si afferma che il suddetto progetto indebolisce il ruolo del regime sionista nel cerchio centrale del commercio tra Asia ed Europa.

Secondo questo rapporto, nei giorni scorsi i ministri dei trasporti di Turchia e Arabia Saudita hanno firmato memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore ferroviario e logistico. La concorrenza tra questi due progetti mostra la competizione per la mappa delle rotte terrestri nella regione.