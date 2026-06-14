Giornale sionista: La guerra contro l’Iran si è conclusa con la sconfitta di Israele

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il giornale in lingua ebraica “Israel Hayom” ha riconosciuto che la guerra contro l’Iran si è conclusa con una pesante sconfitta strategica per il regime sionista. Il sistema di governo di questo paese rimane saldo e possiede uranio arricchito.

Nel seguito di questo rapporto si afferma: Il regime sionista non è riuscito a realizzare i suoi obiettivi strategici nella guerra con l’Iran ed è uscito da questa guerra più debole di prima. Ciò mentre l’Iran, nonostante abbia subito duri colpi, è uscito dalla guerra più potente di prima.

Secondo questo rapporto, il parlamento del regime sionista è impegnato in giochi politici ed è completamente estraneo al processo di accordo con l’Iran. Sul fronte settentrionale, gli attacchi continuano. Ogni giorno diventa più chiaro che le dichiarazioni dei funzionari sionisti riguardo alla libertà d’azione contro Hezbollah sono vuote.