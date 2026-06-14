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Maariv: L’Iran è il vincitore assoluto di questa guerra; gli iraniani sono più intelligenti

14 giugno 2026 - 11:06
News ID: 1826948
Source: ABNA24
Maariv: L’Iran è il vincitore assoluto di questa guerra; gli iraniani sono più intelligenti

Un giornale in lingua ebraica ha riconosciuto la piena vittoria dell’Iran contro l’America.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il giornale in lingua ebraica “Maariv” ha riconosciuto che l’accordo tra America e Iran mostra che Teheran è il più grande vincitore indiscusso di questa guerra. Mentre l’America e il regime sionista hanno subito una sconfitta.

In questo rapporto si afferma: Gli iraniani sono più intelligenti dei funzionari sionisti, inclusi Netanyahu, Katz e altri membri del gabinetto e della coalizione di governo.

Il giornale in lingua ebraica “Yedioth Ahronoth” aveva anche precedentemente riportato, citando un alto funzionario del regime sionista, che l’accordo tra America e Iran è cattivo. Nessuno è soddisfatto di questo accordo.

Ha aggiunto: Tutti sanno che questo accordo non è buono per noi e danneggia gli interessi di Israele.

Questo funzionario sionista ha aggiunto: Ciò che è preoccupante è che Israele non può influenzare questo processo. Trump ci ha ingannati. Siamo scioccati. Danno soldi agli iraniani, e questo paese ottiene tutto ciò che vuole.

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