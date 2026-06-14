Maariv: L’Iran è il vincitore assoluto di questa guerra; gli iraniani sono più intelligenti

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il giornale in lingua ebraica “Maariv” ha riconosciuto che l’accordo tra America e Iran mostra che Teheran è il più grande vincitore indiscusso di questa guerra. Mentre l’America e il regime sionista hanno subito una sconfitta.

In questo rapporto si afferma: Gli iraniani sono più intelligenti dei funzionari sionisti, inclusi Netanyahu, Katz e altri membri del gabinetto e della coalizione di governo.

Il giornale in lingua ebraica “Yedioth Ahronoth” aveva anche precedentemente riportato, citando un alto funzionario del regime sionista, che l’accordo tra America e Iran è cattivo. Nessuno è soddisfatto di questo accordo.

Ha aggiunto: Tutti sanno che questo accordo non è buono per noi e danneggia gli interessi di Israele.

Questo funzionario sionista ha aggiunto: Ciò che è preoccupante è che Israele non può influenzare questo processo. Trump ci ha ingannati. Siamo scioccati. Danno soldi agli iraniani, e questo paese ottiene tutto ciò che vuole.