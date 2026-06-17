La continuazione delle rappresaglie nel sud del Libano sarà accompagnata da una risposta dura

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, in un comunicato, ha avvertito riguardo alla ripetizione delle rappresaglie del regime sionista nel sud del Libano.

Il testo di questo comunicato è il seguente:

L'esercito terrorista del regime sionista, negli ultimi due giorni, dopo che il presidente americano ha dichiarato la fine della guerra, ha violato il cessate il fuoco nel sud del Libano 84 volte e continua i suoi crimini e massacri contro il popolo libanese indifeso.

Si avverte che se l'esercito assassino di bambini del regime sionista non porrà fine alle rappresaglie nel sud del Libano, dovrà aspettarsi una risposta dura da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.