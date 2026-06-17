Israele dichiara di non essere a conoscenza dei dettagli dell'accordo tra Iran e Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando il sito internet del quotidiano Al-Quds Al-Arabi, nel mezzo dell'escalation delle tensioni politiche e militari riguardo all'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì prossimo tra Teheran e Washington in Svizzera, il canale 12 della televisione israeliana ha riferito che Israele ha chiesto a Washington i dettagli dell'accordo, ma la sua richiesta è stata respinta.
Secondo l'affermazione di questo canale, ciò significa che Tel Aviv, nonostante l'avvicinarsi della data della firma, non è a conoscenza della versione completa e definitiva di questo memorandum d'intesa.
Il canale ha osservato che il presidente americano Donald Trump si è impegnato a leggere questo documento «parola per parola», senza specificare quando i suoi dettagli saranno resi pubblici.
Mentre alcuni media avanzano speculazioni sulle disposizioni di questo accordo, il governo americano finora non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale sui dettagli di questo accordo.
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