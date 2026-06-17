Presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale dell’Iran: «È finita l’era della violazione dei diritti del popolo iraniano»

Secondo quanto riferito da Pars Today, citando l’agenzia IRIB, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera dell'Assemblea consultiva islamica, ha scritto in un messaggio pubblicato sui social media: «La coraggiosa resistenza del popolo iraniano ha costretto gli Stati Uniti a non avere altra scelta se non quella di sedersi al tavolo dei negoziati e accettare le condizioni poste dall’Iran».

Azizi ha aggiunto: «Gli Stati Uniti hanno ora il dovere di riconquistare la fiducia del popolo iraniano rispettando integralmente tutti i punti del memorandum d’intesa, compresi la cessazione della guerra contro il Libano e il rapido ritiro del cosiddetto “regime sionista” dal sud del Paese». Ha inoltre avvertito che qualsiasi violazione degli impegni assunti o qualsiasi deviazione dal quadro principale dell’intesa porterebbe le Forze Armate iraniane, con il sostegno del popolo, a reagire in modo ancora più deciso e incisivo che mai.

Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha infine sottolineato: «Questo rappresenta un messaggio per il mondo intero; l’era delle prepotenze e della violazione dei diritti del popolo iraniano è finita».