Continuazione delle violazioni del cessate il fuoco; nuovi attacchi del regime sionista al Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, l'esercito del regime sionista, nonostante il cessate il fuoco in vigore sulle linee di tensione nella regione a seguito dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, ha lanciato una nuova ondata di attacchi nella zona di Kafr Tibnit.

In tal senso, i caccia del regime sionista hanno bombardato le periferie di Kafr Tibnit nell'area di Nabatiyeh.

Il corrispondente di Al-Mayadeen nel sud del Libano ha inoltre riferito che le forze di Hezbollah, in risposta alle aggressioni del regime sionista, hanno lanciato una raffica di razzi contro gli assembramenti degli occupanti intorno a Kafr Tibnit. I militari dell'esercito israeliano, contrariamente agli impegni degli Stati Uniti e del regime sionista, intendevano avanzare in questa zona.

D'altro canto, fonti libanesi hanno riferito che un elicottero militare dell'esercito del regime sionista, dedicato al trasporto dei feriti, è atterrato pochi minuti fa nella zona di «Qalaat Shqif» nel sud del Libano.

Questo evento si è verificato contemporaneamente al sorvolo di elicotteri militari del regime sionista sulla zona. Finora non sono stati pubblicati ulteriori dettagli sulla ragione dell'atterraggio di questo elicottero e sul numero probabile di feriti.

Il canale 14 della televisione israeliana, riferendosi agli obiettivi del regime sionista riguardo alla continuazione degli attacchi al Libano, ha riconosciuto che Israele deve continuare i suoi attacchi al Libano per far fallire l'accordo che gli iraniani sono riusciti a ottenere dal presidente americano Donald Trump.

Contemporaneamente, il canale 12 della televisione israeliana ha riferito di un clima di confusione e frustrazione tra i militari dell'esercito di questo regime di stanza in Libano.

Questo canale ha aggiunto che è possibile che a queste forze venga presto ordinato il ritiro dal Libano.