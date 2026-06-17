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Clinton: l'accordo con l'Iran è il colpo di grazia per Netanyahu

17 giugno 2026 - 11:34
News ID: 1828361
Source: ABNA24
Clinton: l'accordo con l'Iran è il colpo di grazia per Netanyahu

L'ex segretaria di Stato americana ha definito l'accordo con l'Iran come il colpo di grazia per Netanyahu, il primo ministro del regime sionista.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, «Hillary Clinton», ex segretaria di Stato americana, ha dichiarato: Netanyahu crede che la guerra sia sua amica, perché la sua posizione politica è attaccata da vari fronti.

Ha aggiunto: Netanyahu vuole, attraverso il fomentare la guerra, tenere a bada i suoi oppositori interni, e credo che l'accordo con l'Iran sia proprio quel colpo di grazia che preparerà il terreno per le sue dimissioni in futuro.

Clinton ha proseguito facendo riferimento al suo incontro con Netanyahu nel 2009 e ha detto: Il tema del nostro incontro era come possiamo normalizzare i rapporti con l'Arabia Saudita e come possiamo estromettere completamente l'Iran dal campo di battaglia.

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