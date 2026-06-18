Trump: Abbiamo firmato il memorandum d'intesa

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna", il corrispondente del sito di notizie "Axios" ha riferito citando funzionari americani che gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato oggi in forma elettronica il memorandum d'intesa relativo alla fine della guerra.

Axios ha anche annunciato che questo memorandum d'intesa è entrato in vigore dopo la firma elettronica.

Axios ha anche riferito che Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran durante la cena con il presidente francese Emmanuel Macron al Palazzo di Versailles, e l'immagine dell'accordo firmato è stata inviata all'Iran e ai paesi mediatori.

Un funzionario della Casa Bianca, il cui nome non è stato citato, ha anche dichiarato ad Al-Mayadeen che gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato questa sera in forma elettronica il memorandum per la fine della guerra e che questo accordo è entrato nella fase esecutiva.

Anche l'agenzia di stampa Reuters ha riferito, citando un funzionario della Casa Bianca, che Trump ha firmato il memorandum con l'Iran.