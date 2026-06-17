Perché la sconfitta americana contro l'Iran è più catastrofica della guerra del Vietnam?

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, la rivista Foreign Policy ha scritto in un articolo che il presidente americano Donald Trump è entrato in una guerra volontaria; una guerra che si è conclusa con un disastro politico e militare, le cui conseguenze a lungo termine rimarranno all'interno dell'America e all'estero.

In questo rapporto si afferma che la guerra americana contro l'Iran è una sconfitta strategica più grave e pesante rispetto alla guerra del Vietnam, poiché ha inferto colpi diretti agli interessi importanti degli Stati Uniti e ha indebolito la posizione globale di questo paese. Mentre la guerra del Vietnam non ha impedito all'America di ottenere successi nella Guerra Fredda.

La debolezza dell'America nell'intraprendere guerre di lunga durata

Secondo questo rapporto, la guerra contro l'Iran differisce apparentemente dalle precedenti sconfitte militari americane. In questa guerra, l'Iran non è stato testimone di una mobilitazione militare massiccia o di proteste popolari come quelle avvenute in Vietnam. Il criterio della sconfitta americana non è il numero di americani uccisi, ma l'entità dei danni inflitti agli obiettivi strategici dell'America.

La guerra del Vietnam, nonostante le pesanti perdite umane, non è riuscita a modificare la traiettoria della potenza americana nel mondo, ma nei confronti dell'Iran è stato esattamente il contrario; l'America è uscita dalla guerra più debole di quando vi era entrata. Le prestazioni militari americane, nonostante la superiorità dell'equipaggiamento, hanno rivelato i limiti della potenza americana nel condurre guerre di lunga durata. Il prendere di mira i civili iraniani, in particolare i bambini a Minab, è diventato anch'esso un simbolo di questa guerra.