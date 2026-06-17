Cina: la legge della giungla si sta nuovamente manifestando

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, ha sottolineato che il cessate il fuoco in Medio Oriente è necessario per gettare le basi verso la creazione di un'infrastruttura di sicurezza sostenibile nella regione.

Ha aggiunto che la legge della giungla si sta nuovamente manifestando perché la Carta delle Nazioni Unite non viene rispettata.

Wang Yi ha dichiarato che la voce dei paesi del Sud del mondo deve essere ascoltata all'ONU.

Ha precisato che è importante rafforzare la capacità operativa del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.