The Wall Street Journal: Trump ha fatto marcia indietro di fronte all'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, il giornale The Wall Street Journal ha scritto nel suo editoriale che l'accordo tra Iran e Stati Uniti riflette più un ritiro dell'America dai suoi obiettivi dichiarati durante la guerra contro l'Iran piuttosto che rappresentare l'immagine di una vittoria strategica.

In questo rapporto si afferma che Trump ha iniziato il suo ritiro mentre aumentavano le pressioni politiche interne e i rischi legati a un'operazione militare contro l'Iran. Si è opposto a un'operazione per sequestrare l'uranio arricchito dell'Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz utilizzando la forza militare.

Ciò mentre Trump era pienamente consapevole delle conseguenze di intraprendere tali azioni militari contro l'Iran.

Secondo questo rapporto, sembra che la riduzione del prezzo del carburante prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti sia stato uno degli obiettivi interni più importanti di Trump. In futuro, l'Iran potrebbe anche utilizzare la chiusura dello Stretto di Hormuz come una nuova leva di pressione.