Bielorussia: La posizione di Israele è molto cattiva; a Gaza si è verificato un vero Olocausto

Secondo l'agenzia ABNA, Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, in un'intervista ad Al-Arabiya ha sottolineato che il regime sionista deve stare più attento. Hanno di fatto ricevuto una posizione molto negativa nella comunità internazionale a causa dell'uccisione di civili a Gaza.

Ha aggiunto: Questi eventi hanno spinto molte persone a riflettere sulla storia e a giungere alla conclusione: quale Olocausto è avvenuto?! Come possiamo parlare dell'Olocausto di cui gli israeliani hanno sempre parlato, mentre hanno ucciso così tante persone, in particolare donne e bambini? Hanno cancellato tutto dalla faccia della terra e intendono costruire luoghi di svago sulle ossa umane. Questo è completamente insensato.

Lukashenko ha dichiarato che qualsiasi guerra può avere conseguenze impreviste, difficili da prevedere in tempo di pace. Le azioni del regime sionista a Gaza sono un vero Olocausto. Il mondo parlava dell'Olocausto mentre dimenticava che i sionisti uccidono innocenti.