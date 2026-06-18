Il memorandum d'intesa è stato firmato dai presidenti di Iran e Stati Uniti

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna", Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri del nostro paese, in un'intervista televisiva ha dichiarato: fino ad ora il nostro piano non è cambiato e l'incontro in Svizzera si terrà comunque come previsto.

Ha aggiunto: per quanto riguarda le modalità di firma del testo del memorandum d'intesa, sono state proposte nuove idee, una delle quali è che il testo venga firmato dai presidenti dei due paesi; stiamo valutando questa possibilità, e sotto certi aspetti potrebbe anche essere migliore.

Il portavoce del Ministero degli Esteri, affermando che l'incontro in Svizzera rimane valido e costituirà l'inizio dei negoziati per un accordo successivo, rispondendo alla domanda su come i presidenti dei due paesi firmerebbero questo testo, se lo desiderassero — se a distanza o di persona — ha detto: come ho già detto, sono state proposte idee per la firma del testo da parte dei presidenti dei due paesi, e queste idee sono in fase di valutazione; se dovessero concretizzarsi, questa firma avverrà a distanza.

Baghaei ha chiarito: in questo momento mentre parlo con voi, suppongo che il testo sia stato ufficialmente firmato dai presidenti dei due paesi. Nella mattina di giovedì 28 Khordad (18 giugno), era previsto che venisse firmato, e suppongo che lo sia stato.

Rispondendo anche a una domanda su quali misure siano state adottate per evitare che gli americani utilizzino l'incontro in Svizzera per fini spettacolari, ha osservato: tutte le considerazioni in questo senso sono tenute presenti, e cerchiamo di tenere questo incontro senza conseguenze non necessarie.

Baghaei ha inoltre risposto a una domanda sul testo del memorandum d'intesa di Islamabad e sui testi pubblicati nei giorni scorsi da alcuni media, compresi i media occidentali, dicendo: più o meno in queste ultime settimane, a seconda dei progressi dei colloqui, abbiamo fornito spiegazioni sul testo nelle nostre interviste. Questo testo è di circa una pagina e mezza e contiene 14 paragrafi.