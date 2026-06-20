Yemen: L'asse della resistenza non resterà in silenzio di fronte agli attacchi contro il Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita SABA, il Ministero degli Esteri del governo Ansarullah dello Yemen ha dichiarato in un comunicato che l'aggressione del regime sionista contro il Libano costituisce una palese violazione del diritto internazionale e del memorandum d'intesa firmato tra Iran e Stati Uniti, poiché in tale memorandum si sottolinea la necessità di un cessate il fuoco immediato e permanente degli attacchi militari su tutti i fronti, compreso il Libano.

Nel comunicato si legge: L'aggressione del regime sionista mira a vanificare gli sforzi in corso per porre fine ai conflitti nella regione e a ostacolare il percorso verso il raggiungimento della sicurezza e della stabilità.

Nella continuazione del comunicato si sottolinea: L'asse del jihad e della resistenza non resterà mai a braccia conserte di fronte a questa aggressione sionista contro il Libano. Anche le operazioni dei combattenti libanesi si svolgono nell'ambito del legittimo diritto di questo paese all'autodifesa.