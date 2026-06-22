Un sito sionista: L'Iran ha sconfitto l'America e Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sito sionista «Zman» (Tempo), sottolineando che l'Iran ha vinto contro l'America e il regime sionista, ha scritto: Israele si trova in una situazione terribile, poiché viene gestito a distanza dal presidente americano e il gabinetto esistente esiste solo sulla carta.

«Ur Hiller», giornalista e analista sionista, riferendosi alle dichiarazioni di JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto che per gli americani la questione della guerra è finita.

Ha proseguito affermando che la guerra contro l'Iran e anche la guerra in Libano sono finite, e Israele è stato lasciato solo nel pantano strategico in cui si trova.

Mentre le critiche negli ambienti ufficiali del regime sionista contro l'inazione del gabinetto Netanyahu riguardo agli sviluppi regionali aumentano, «Avigdor Lieberman», capo del partito «Israel Beitenu», ha anche dichiarato: Netanyahu è diventato il sacco da boxe di Trump. Sacrifichiamo i nostri militari e leghiamo loro mani e piedi sul campo di battaglia.

La rete Kan del regime sionista ha anche annunciato in merito che dopo le pressioni americane, i leader politici del regime sionista hanno ordinato un cessate il fuoco in Libano, e l'esercito di questo regime, seguendo gli ordini dei comandanti, ha interrotto le sue operazioni nelle alture di Ali al-Tahir.

I media sionisti e il centro radio-televisivo di questo regime hanno anche riferito che l'esercito di Tel Aviv sta riducendo il numero delle sue forze in Libano.

Questi media hanno sottolineato che l'amministrazione Trump ha chiesto a Tel Aviv di iniziare un ritiro parziale dal Libano meridionale.

Trump ha chiesto di ridurre la profondità della «linea gialla» del regime sionista all'interno del Libano. Questa politica viene portata avanti mentre l'esercito del regime sionista sta attualmente affrontando crescenti perdite in Libano e non è scontento di ritirarsi dal Libano meridionale sotto la pressione americana e senza uno scandalo pubblicitario per sé.