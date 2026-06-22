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Le tattiche di Hezbollah per logorare il regime sionista nel sud del Libano

22 giugno 2026 - 12:28
News ID: 1830377
Source: ABNA24
Le tattiche di Hezbollah per logorare il regime sionista nel sud del Libano

Hezbollah libanese, alla luce della continua occupazione sionista nel sud del Libano, sta utilizzando nuove tattiche per logorare il nemico e infliggergli perdite umane e materiali sul campo.

Agenzia di stampa Abna: Mentre il regime sionista sostiene di non avere intenzione di ritirarsi dai territori libanesi occupati e, nonostante la firma dell'intesa tra Teheran e Washington, continua la sua occupazione nel sud del Libano, Hezbollah libanese cerca di trascinare l'esercito sionista in una guerra di logoramento con mezzi avanzati che vanno oltre il modello tradizionale.

I droni kamikaze (FPV) di Hezbollah, che funzionano con tecnologia a fibra ottica, neutralizzano la superiorità del regime sionista nella guerra elettronica e nel disturbo, rendendo le operazioni nel sud del Libano costose e minacciose.

La rete televisiva Al Jazeera, in un servizio sul nuovo approccio di Hezbollah libanese nel confronto con il regime sionista, scrive che il «logoramento mobile» è al centro delle tattiche più importanti di Hezbollah. Il passaggio da una difesa statica a una difesa flessibile e mobile ha trasformato le posizioni sioniste nelle aree occupate del sud del Libano in un obiettivo potenziale e in un logoramento continuo.

In questo modo, anche se l'esercito del regime sionista riesce a entrare in un'area, non può garantire di potervi operare in sicurezza o di stabilire il proprio controllo a basso costo.

Al Jazeera, in conversazione con Munir Shhadeh, ex coordinatore del governo libanese presso l'UNIFIL, Omar Maarubuni, ricercatore militare e politico, e Ali Matar, analista politico e accademico, individua le seguenti tattiche di Hezbollah per contrastare l'esercito sionista:

  • Ricorso a piccoli gruppi di combattimento flessibili.

  • Ricorso ad imboscate tattiche, attirando le forze d'élite israeliane in zone di annientamento preciso e attivando la «tattica della distanza zero» per eliminarle.

  • Esecuzione di imboscate ripetute contro truppe e veicoli.

  • Attacco ai centri di comando e alle linee di rifornimento con missili, artiglieria e droni, senza limitarsi alle linee del fronte.

  • Integrazione di operazioni con droni, ricognizione terrestre e fuoco da terra, che paralizza i sistemi di protezione militare del regime sionista (come il sistema Trophy) e consente di colpire con precisione concentramenti e veicoli corazzati israeliani.

  • Combattimento dalla profondità, anche dopo l'ingresso dei veicoli israeliani sul terreno, invece di utilizzare una linea difensiva statica, proteggendo il personale e i missili a medio e lungo raggio all'interno della rete di tunnel tattici.

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