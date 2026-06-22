Le tattiche di Hezbollah per logorare il regime sionista nel sud del Libano

Agenzia di stampa Abna: Mentre il regime sionista sostiene di non avere intenzione di ritirarsi dai territori libanesi occupati e, nonostante la firma dell'intesa tra Teheran e Washington, continua la sua occupazione nel sud del Libano, Hezbollah libanese cerca di trascinare l'esercito sionista in una guerra di logoramento con mezzi avanzati che vanno oltre il modello tradizionale.
I droni kamikaze (FPV) di Hezbollah, che funzionano con tecnologia a fibra ottica, neutralizzano la superiorità del regime sionista nella guerra elettronica e nel disturbo, rendendo le operazioni nel sud del Libano costose e minacciose.
La rete televisiva Al Jazeera, in un servizio sul nuovo approccio di Hezbollah libanese nel confronto con il regime sionista, scrive che il «logoramento mobile» è al centro delle tattiche più importanti di Hezbollah. Il passaggio da una difesa statica a una difesa flessibile e mobile ha trasformato le posizioni sioniste nelle aree occupate del sud del Libano in un obiettivo potenziale e in un logoramento continuo.
In questo modo, anche se l'esercito del regime sionista riesce a entrare in un'area, non può garantire di potervi operare in sicurezza o di stabilire il proprio controllo a basso costo.
Al Jazeera, in conversazione con Munir Shhadeh, ex coordinatore del governo libanese presso l'UNIFIL, Omar Maarubuni, ricercatore militare e politico, e Ali Matar, analista politico e accademico, individua le seguenti tattiche di Hezbollah per contrastare l'esercito sionista:
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Ricorso a piccoli gruppi di combattimento flessibili.
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Ricorso ad imboscate tattiche, attirando le forze d'élite israeliane in zone di annientamento preciso e attivando la «tattica della distanza zero» per eliminarle.
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Esecuzione di imboscate ripetute contro truppe e veicoli.
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Attacco ai centri di comando e alle linee di rifornimento con missili, artiglieria e droni, senza limitarsi alle linee del fronte.
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Integrazione di operazioni con droni, ricognizione terrestre e fuoco da terra, che paralizza i sistemi di protezione militare del regime sionista (come il sistema Trophy) e consente di colpire con precisione concentramenti e veicoli corazzati israeliani.
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Combattimento dalla profondità, anche dopo l'ingresso dei veicoli israeliani sul terreno, invece di utilizzare una linea difensiva statica, proteggendo il personale e i missili a medio e lungo raggio all'interno della rete di tunnel tattici.
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