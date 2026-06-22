Le tattiche di Hezbollah per logorare il regime sionista nel sud del Libano

Agenzia di stampa Abna: Mentre il regime sionista sostiene di non avere intenzione di ritirarsi dai territori libanesi occupati e, nonostante la firma dell'intesa tra Teheran e Washington, continua la sua occupazione nel sud del Libano, Hezbollah libanese cerca di trascinare l'esercito sionista in una guerra di logoramento con mezzi avanzati che vanno oltre il modello tradizionale.

I droni kamikaze (FPV) di Hezbollah, che funzionano con tecnologia a fibra ottica, neutralizzano la superiorità del regime sionista nella guerra elettronica e nel disturbo, rendendo le operazioni nel sud del Libano costose e minacciose.

La rete televisiva Al Jazeera, in un servizio sul nuovo approccio di Hezbollah libanese nel confronto con il regime sionista, scrive che il «logoramento mobile» è al centro delle tattiche più importanti di Hezbollah. Il passaggio da una difesa statica a una difesa flessibile e mobile ha trasformato le posizioni sioniste nelle aree occupate del sud del Libano in un obiettivo potenziale e in un logoramento continuo.

In questo modo, anche se l'esercito del regime sionista riesce a entrare in un'area, non può garantire di potervi operare in sicurezza o di stabilire il proprio controllo a basso costo.

Al Jazeera, in conversazione con Munir Shhadeh, ex coordinatore del governo libanese presso l'UNIFIL, Omar Maarubuni, ricercatore militare e politico, e Ali Matar, analista politico e accademico, individua le seguenti tattiche di Hezbollah per contrastare l'esercito sionista: