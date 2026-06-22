Ministro sionista: La nostra risposta a Trump sarà "No"

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita i media sionisti, Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, in una dichiarazione provocatoria ha affermato: Il Libano deve diventare un parco giochi per l'esercito israeliano.

Ha aggiunto: Non devono essere accettate restrizioni da parte dell'America contro le operazioni dell'esercito israeliano in Libano. Se Trump dice a Netanyahu che Israele deve lasciare il Libano, la risposta deve essere: "Signor Presidente, no!"

Ben-Gvir ha detto: Non si deve fare differenza tra il Libano e Hezbollah. Tutto il territorio libanese deve diventare un obiettivo diretto per l'esercito israeliano senza eccezioni.

In una dichiarazione disumana che sottolinea la natura del regime sionista, ha detto: Possano piangere mille madri libanesi, ma nessuna madre israeliana deve piangere! La nostra priorità è la protezione degli israeliani, anche a costo della vita dei civili libanesi.

Va notato che una delle condizioni ferme dell'Iran nell'accordo con l'America è la cessazione della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, e il ritiro del regime sionista. Ciò mentre sembra che le dichiarazioni di Trump contro Netanyahu e le sue obiezioni riguardo al Libano abbiano più il carattere di una divisione del lavoro tra Washington e Tel Aviv che di una reale posizione.