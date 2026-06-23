Baqaei: L'interazione dell'Iran con l'Agenzia continuerà secondo la procedura vigente

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, oggi pomeriggio il vicepresidente e il segretario al Tesoro degli Stati Uniti hanno affermato che Teheran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sul proprio territorio.

JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, oggi nella sua conferenza stampa presso l'Hotel Bürgenstock ha dichiarato: «Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'AIEA nel loro paese.»

Ismail Baqaei, il portavoce del gruppo negoziale, in merito ha dichiarato: «L'interazione dell'Iran con l'Agenzia continuerà secondo gli impegni dell'Iran ai sensi degli accordi di salvaguardia, secondo la procedura esistente, e in conformità con le approvazioni del Consiglio Consultivo Islamico e le decisioni del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale.»

Secondo fonti informate sul contenuto dei negoziati di ieri in Svizzera, Teheran durante i 18 ore di colloqui non ha condotto alcuna trattativa sul dossier nucleare e non ha assunto nuovi impegni. L'avvio dei negoziati nucleari nel quadro del memorandum d'intesa di Islamabad per porre fine alla guerra tra Iran e America è subordinato all'attuazione del punto 13 del memorandum.

Nell'ultimo anno, la cooperazione tra Iran e AIEA, anche dopo la guerra di 12 giorni, non è mai stata completamente interrotta.

Teheran, nel quadro della «Legge che obbliga il governo a sospendere la cooperazione con l'AIEA», approvata il 25 giugno 2025, ha invitato caso per caso, sulla base di una decisione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, gli ispettori dell'AIEA a visitare i siti nucleari attivi in Iran.

Nel corso dell'anno trascorso dall'approvazione di questa legge, gli ispettori dell'Agenzia, con l'approvazione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, hanno effettuato diverse ispezioni presso la centrale nucleare di Bushehr e hanno monitorato il processo di caricamento del combustibile da parte della Russia.

Di conseguenza, la realizzazione di ispezioni a campione degli impianti nucleari attivi in Iran non è una novità, e Teheran ha sempre cooperato con l'Agenzia per quanto riguarda le visite a questi siti.

La visita dei siti nucleari danneggiati e la gestione della situazione delle scorte di uranio arricchito dell'Iran sono subordinate al raggiungimento di un meccanismo specifico nell'accordo finale dopo i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum d'intesa di Islamabad.