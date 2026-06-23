Gharibabadi annuncia un accordo sulle modalità dei prossimi negoziati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri, ha dichiarato: dopo la riunione del Comitato di alto livello per il monitoraggio dell'attuazione del memorandum d'intesa di Islamabad, tenutasi domenica e proseguita fino all'alba di lunedì, si sono svolti anche colloqui tecnici per definire i meccanismi di attuazione del memorandum e della dichiarazione emanata al termine della riunione di alto livello, e sono state raggiunte le necessarie intese.

Gharibabadi ha aggiunto: in base alle intese raggiunte, i prossimi negoziati si svolgeranno sotto il Comitato di alto livello con la partecipazione del presidente del Consiglio consultivo islamico e del ministro degli Esteri del nostro Paese, del primo vicepresidente degli Stati Uniti, e dei primi ministri di Pakistan e Qatar. È stato inoltre deciso di istituire quattro gruppi di lavoro: sulla rimozione delle sanzioni, sul nucleare, sulla ricostruzione e sviluppo economico, e sul monitoraggio e attuazione.

Il capo della delegazione tecnica negoziale del nostro Paese ha anche precisato: in base alle intese del Comitato di alto livello e alla dichiarazione finale dei colloqui di ieri sera, è stato stabilito di istituire un punto di contatto tra i Paesi membri del memorandum per il transito sicuro delle navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz, e un'unità di prevenzione dei conflitti in Libano tra i Paesi membri, il Pakistan e il Qatar.

Gharibabadi ha aggiunto: i capi delle delegazioni tecniche dei quattro Paesi, sovrintendendo e guidando le attività dei gruppi di lavoro e delle due unità suddette, riferiranno al Comitato di alto livello.

Il vice ministro degli Esteri del nostro Paese ha infine dichiarato: nei colloqui tecnici sono state effettuate le necessarie azioni per il rilascio di una licenza generale per la vendita di petrolio, prodotti petrolchimici iraniani, prodotti petroliferi e tutti i servizi correlati, nonché sono state raggiunte intese per lo sblocco dei beni congelati.

Su questa base, la licenza generale per la vendita di petrolio, prodotti petrolchimici, prodotti petroliferi e servizi correlati è stata rilasciata dalla parte americana e pubblicata sul sito web dell'OFAC.

È stato inoltre stabilito che le intese firmate per lo sblocco dei fondi congelati per un importo di 12 miliardi di dollari (due importi da 6 miliardi di dollari ciascuno) entrino immediatamente in fase esecutiva.