Consultazioni di Erdoğan con Pezeshkian sui negoziati Iran-USA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la Direzione per le Comunicazioni della Presidenza turca ha diffuso martedì una dichiarazione riguardante le consultazioni telefoniche tra Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, e il suo omologo iraniano.

Nella dichiarazione rilasciata dalla Direzione per le Comunicazioni della Presidenza turca al riguardo si legge: «Erdoğan, in una conversazione telefonica con Pezeshkian, ha sottolineato l'importanza della vigilanza nei confronti di parti che potrebbero cercare di creare ostacoli ai negoziati.»

Ciò avviene mentre Hakan Fidan, il ministro degli Esteri turco, aveva in precedenza dichiarato in un'intervista al canale televisivo sudcoreano JTBC: «Sono molto ottimista, perché consulto regolarmente entrambe le parti, con la mediazione del Pakistan e con diversi altri attori regionali coinvolti in questa vicenda. Facciamo del nostro meglio per aiutarli (gli Stati Uniti e l'Iran) a raggiungere un accordo. Attualmente, Israele ritiene che qualsiasi accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran nella sua forma attuale sia contrario agli interessi di Tel Aviv. Ecco perché non lesina sforzi per deviare o sabotare i negoziati.»