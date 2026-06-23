Funzionario statunitense: i negoziati tra Libano e Israele continueranno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, un funzionario del Dipartimento di Stato americano in un'intervista ad Al Jazeera ha dichiarato che il dialogo tra Libano e Israele continuerà a procedere verso il raggiungimento di una pace globale e di un accordo di sicurezza tra le due parti.

Il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, senza fare riferimento al pieno sostegno degli Stati Uniti al regime israeliano, ha affermato in merito: «Il nostro obiettivo comune è porre fine in modo permanente al ciclo di violenza tra Libano e Israele.»

Questo funzionario statunitense ha anche riferito dell'avvio di un meccanismo di monitoraggio in Libano da parte del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) e ha affermato che tale meccanismo è stato istituito per fornire ai funzionari americani informazioni accurate e sul campo riguardo agli sviluppi e ai conflitti in corso in Libano.

Secondo questo funzionario statunitense, Marco Rubio, il Segretario di Stato americano, venerdì scorso ha tenuto colloqui con Joseph Aoun, il Presidente del Libano, e «Benjamin Netanyahu», il Primo Ministro del regime israeliano, e ha sottolineato la necessità di rafforzare il cessate il fuoco e di far progredire il processo di negoziazione tra le parti.