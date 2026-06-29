Qalibaf: Seguiamo con serietà la fine della guerra in Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Baqer Qalibaf, Presidente del Consiglio consultivo islamico, in una conversazione telefonica con Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, sottolineando che nei colloqui della scorsa settimana in Svizzera uno degli argomenti più importanti era la discussione sulla fine della guerra in Libano e sulla sua sovranità e integrità territoriale, ha dichiarato: «Questa questione è una componente importante del primo punto del memorandum di Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Dopo che la delegazione negoziale iraniana ha seriamente segnalato le violazioni di questo punto in Svizzera, è stato deciso di istituire una “Unità di controllo dei conflitti” tra Iran, Stati Uniti e Libano, che seguirà il processo di attuazione di questo punto in Libano».

Qalibaf ha sottolineato: «Il nostro obiettivo è la fine della guerra in Libano, il ritorno degli sfollati alle loro case, la fine dell'occupazione e il ritiro del regime sionista dal territorio libanese, e seguiamo questa questione con serietà».

Nel prosieguo della conversazione, Nabih Berri ha ringraziato l’Iran e la delegazione negoziale iraniana per le loro posizioni, e ha aggiunto: «Quanto avete perseguito in Svizzera è nell'interesse del popolo libanese, ma il nemico sionista cerca di aggirare in altro modo la questione del ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano nell'ambito dell'accordo di Islamabad».

L'accordo di Washington tra Libano e regime sionista è un complotto e una sedizione

Il Presidente del Parlamento libanese ha fatto riferimento all'accordo di Washington tra Libano e regime sionista e ha aggiunto: «Questo è un complotto e una sedizione, e l'Imam Ali (pace su di lui) dice che la sedizione è peggiore dell'omicidio».

Inoltre, entrambe le parti in questa conversazione telefonica hanno sottolineato la necessità di convocare al più presto una riunione dell'“Unità di controllo dei conflitti” per controllare e porre fine alla guerra in Libano.