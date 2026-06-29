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Netanyahu: Abbiamo attaccato le infrastrutture di Hezbollah con il consenso degli USA

29 giugno 2026 - 09:22
News ID: 1833022
Source: ABNA24
Netanyahu: Abbiamo attaccato le infrastrutture di Hezbollah con il consenso degli USA

Il Primo Ministro del regime sionista e il Ministro della Guerra di questo regime hanno dichiarato di aver attaccato le infrastrutture di Hezbollah con il consenso degli Stati Uniti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, "Benjamin Netanyahu", Primo Ministro del regime sionista, e "Israel Katz", Ministro della Guerra di questo regime, hanno affermato di aver distrutto tunnel e infrastrutture sotterranee appartenenti a Hezbollah nell'area di "Majdal Zun", nel sud del Libano.

Nel prosieguo di questa dichiarazione si afferma che il regime sionista, prima di eseguire questa operazione, ha informato gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano riguardo alla distruzione delle infrastrutture di Hezbollah.

Netanyahu e Katz in questa dichiarazione hanno annunciato che l'esercito di questo regime continuerà a distruggere le infrastrutture di Hezbollah e a rimuovere le minacce per le città del nord di Israele.

Netanyahu e Katz hanno anche affermato che i militari sionisti rimarranno nella "zona di sicurezza" definita nel sud del Libano.

Netanyahu e Katz hanno aggiunto nelle loro affermazioni che il tunnel distrutto conteneva centinaia di armi e diverse piattaforme di lancio per razzi.

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