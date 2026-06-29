Netanyahu: Abbiamo attaccato le infrastrutture di Hezbollah con il consenso degli USA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, "Benjamin Netanyahu", Primo Ministro del regime sionista, e "Israel Katz", Ministro della Guerra di questo regime, hanno affermato di aver distrutto tunnel e infrastrutture sotterranee appartenenti a Hezbollah nell'area di "Majdal Zun", nel sud del Libano.

Nel prosieguo di questa dichiarazione si afferma che il regime sionista, prima di eseguire questa operazione, ha informato gli Stati Uniti e il rappresentante americano in Libano riguardo alla distruzione delle infrastrutture di Hezbollah.

Netanyahu e Katz in questa dichiarazione hanno annunciato che l'esercito di questo regime continuerà a distruggere le infrastrutture di Hezbollah e a rimuovere le minacce per le città del nord di Israele.

Netanyahu e Katz hanno anche affermato che i militari sionisti rimarranno nella "zona di sicurezza" definita nel sud del Libano.

Netanyahu e Katz hanno aggiunto nelle loro affermazioni che il tunnel distrutto conteneva centinaia di armi e diverse piattaforme di lancio per razzi.