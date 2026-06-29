Affermazione di Axios: Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Axios, citando un funzionario americano, ha affermato che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi reciproci e tenere un incontro questa settimana.

Secondo l'affermazione di questo funzionario americano, Iran e Stati Uniti terranno un incontro martedì prossimo nella città di Doha per risolvere le controversie relative allo Stretto di Hormuz.

In precedenza, il giornale The New York Times, citando un alto funzionario americano, aveva affermato che i negoziati tecnici con l'Iran sull'attuazione del memorandum sono ancora programmati per i prossimi giorni.

Questo funzionario americano, riferendosi ai recenti scambi di fuoco tra Iran e Stati Uniti, ha affermato che nessun dialogo è stato cancellato e che le comunicazioni sono ancora in corso.

Ciò avviene mentre poche ore prima il giornale The Wall Street Journal aveva affermato la cancellazione dei negoziati di questa settimana in Svizzera.