La Giama islamica del Libano: Israele deve ritirarsi completamente dal suolo libanese

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", la Giama islamica del Libano ha dichiarato sabato in un comunicato che il criterio per l'esame di qualsiasi accordo è la protezione della piena sovranità del Libano, la garanzia del ritiro del regime sionista da tutti i territori occupati, la cessazione delle aggressioni, la liberazione dei prigionieri e il sicuro ritorno dei cittadini del paese alle regioni meridionali.

Nel comunicato si legge: «Le decisioni sulla guerra e sulla pace devono essere prese a livello nazionale e in modo responsabile, al di fuori di imposizioni esterne. Ogni dibattito sul monopolio delle armi in mano allo Stato non deve avvenire sotto la pressione dell'occupazione e delle minacce, ma deve essere condotto attraverso un serio dialogo nazionale e l'esame di una strategia difensiva complessiva per rafforzare l'esercito al fine di proteggere i confini e la popolazione.»

La Giama islamica del Libano ha messo in guardia contro la subordinazione del ritiro del regime sionista a condizioni di sicurezza modificabili o rinviabili, nonché contro la limitazione del diritto del Libano all'autodifesa.

Il gruppo ha aggiunto: «L'occupazione deve finire, e il ritiro di Israele deve essere completo, secondo un calendario preciso e garanzie arabe e internazionali.»