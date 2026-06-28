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Avvertimento di un partito libanese sui pericoli di un accordo con il regime sionista

28 giugno 2026 - 12:53
News ID: 1832625
Source: ABNA24
Avvertimento di un partito libanese sui pericoli di un accordo con il regime sionista

Un partito libanese ha messo in guardia circa le conseguenze dell'accordo firmato tra il governo filo-occidentale di questo paese e il regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", il partito libanese "Shabiba" ha dichiarato in un comunicato, in reazione all'accordo stipulato tra il governo filo-occidentale del Libano e il regime sionista, che qualsiasi accordo deve essere valutato dal punto di vista della tutela della sovranità del Libano e dei diritti del suo popolo, e non in base all'accoglienza che ne fa la parte sionista o altri.

Nel comunicato si legge: «Qualsiasi quadro che impegni il Libano senza garanzie chiare, ma che al contempo offra a Israele uno spazio di sicurezza per continuare le sue aggressioni, è discutibile.»

Prosegue: «Finché durerà l'occupazione dei territori occupati e della Palestina, Israele rimarrà per gran parte dei libanesi e degli arabi uno Stato occupante e un nemico storico. Avvertiamo che il gabinetto Netanyahu sfrutterà questo accordo per i propri scopi politici e militari e imporrà al Libano nuove equazioni. Non si possono ignorare i sacrifici della resistenza contro il nemico sionista dal 1948 fino all'invasione del Libano del 1982 e alle altre aggressioni. Il sangue dei martiri e la dignità del Libano non sono oggetto di scambio o di negoziato. Qualsiasi accordo che non consideri la sovranità del paese e la cessazione delle aggressioni nemiche è respinto.»

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