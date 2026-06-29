Bernie Sanders: Trump ha ucciso migliaia di innocenti in Iran; il gabinetto genocida di Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Bernie Sanders, senatore americano di alto rango dello Stato del Vermont, ha dichiarato in un discorso: «Trump vuole stanziare 500 miliardi di dollari in più per il bilancio militare, e queste non sono le priorità del popolo.»

Questo senatore americano di alto rango ha aggiunto: «Trump durante la sua campagna elettorale ha promesso di porre fine alle guerre senza fine, ma ha iniziato una guerra contro l'Iran in cui migliaia di uomini, donne e bambini innocenti sono stati uccisi.»

Bernie Sanders ha poi aggiunto: «Porremo fine alla politica estera non etica e inefficace, così come al bilancio militare ben oltre i mille miliardi di dollari all'anno. Non ci saranno più spese di miliardi di dollari per guerre senza fine. Non ci saranno più spese di miliardi di dollari per il gabinetto genocida di Netanyahu in Israele.»