Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Nawaf al-Musawi, ex deputato del Parlamento libanese e alto membro di Hezbollah, ha dichiarato che Joseph Aoun, presidente del Libano, è colui che vuole una guerra civile in Libano, e sta facendo pressioni sul comandante dell'esercito Rudolf Heikal affinché si dimetta, ma il comandante dell'esercito rifiuta.

Al-Musawi ha rassicurato il popolo libanese che l'accordo quadro firmato a Washington tra i rappresentanti del governo libanese e il regime sionista è senza valore e non c'è motivo di preoccuparsi.

D'altra parte, il canale 12 della televisione israeliana, citando fonti informate, ha riferito che il governo libanese ha ufficialmente chiesto a Washington di non pubblicare l'«allegato di sicurezza» dell'accordo quadro con questo regime. Gli analisti ritengono che questa richiesta di riservatezza sia la prova della natura vergognosa di questi allegati, che probabilmente contengono clausole contrarie alla sovranità nazionale del Libano e all'accettazione di condizioni di sicurezza imposte dagli occupanti.

Contemporaneamente all'annuncio della firma di questo accordo, la capitale libanese, Beirut, è stata teatro di manifestazioni contro questo accordo, che i manifestanti hanno considerato vergognoso e un tradimento della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano.