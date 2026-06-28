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Operazione decisa di missili e droni del Sepah in risposta alle aggressioni degli Stati Uniti

28 giugno 2026 - 12:54
News ID: 1832627
Source: ABNA24
Operazione decisa di missili e droni del Sepah in risposta alle aggressioni degli Stati Uniti

L'Ufficio relazioni pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Sepah) ha annunciato con un comunicato la risposta ferma delle forze navali e aerospaziali del Sepah alle recenti aggressioni statunitensi.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", l'Ufficio relazioni pubbliche del Sepah ha dichiarato in una nota che le forze navali e aerospaziali del Corpo hanno dato una risposta determinata alle recenti aggressioni degli USA, e ha sottolineato: «D'ora in poi, le navi trasgressori saranno trattate in modo più severo rispetto al passato, e qualsiasi possibile aggressione del nemico, con qualsiasi pretesto, anche se, come ieri sera e stanotte, rivolta contro obiettivi di scarsa importanza, riceverà una risposta devastante. Il nemico sappia che la violazione del cessate il fuoco è contraria al punto 1 del memorandum di Islamabad e comporterà l'arresto totale dei processi.»

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