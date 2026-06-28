Operazione decisa di missili e droni del Sepah in risposta alle aggressioni degli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", l'Ufficio relazioni pubbliche del Sepah ha dichiarato in una nota che le forze navali e aerospaziali del Corpo hanno dato una risposta determinata alle recenti aggressioni degli USA, e ha sottolineato: «D'ora in poi, le navi trasgressori saranno trattate in modo più severo rispetto al passato, e qualsiasi possibile aggressione del nemico, con qualsiasi pretesto, anche se, come ieri sera e stanotte, rivolta contro obiettivi di scarsa importanza, riceverà una risposta devastante. Il nemico sappia che la violazione del cessate il fuoco è contraria al punto 1 del memorandum di Islamabad e comporterà l'arresto totale dei processi.»