Velayati: La libertà del Libano senza indipendenza politica è una gabbia dorata

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ali Akbar Velayati, consigliere internazionale della Guida della Rivoluzione Islamica, ha pubblicato un post su uno dei social network in cui, facendo riferimento agli eventi in Libano, ha scritto: «Dopo anni di esperienza diplomatica, dico: “La libertà senza indipendenza politica è una gabbia dorata”; Hezbollah è il pilastro della tenda e il vero custode dell'esistenza e dell'indipendenza del Libano».