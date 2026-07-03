Shehbaz Sharif: I servizi del leader martire della rivoluzione sono una fonte preziosa per il mondo islamico

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — l'ufficio del Primo Ministro pakistano a Islamabad, pubblicando immagini dei momenti della presenza dell'alta delegazione di questo paese guidata da Shehbaz Sharif, ha emanato una dichiarazione con le dichiarazioni del Primo Ministro pakistano.

Il Primo Ministro pakistano, durante la cerimonia di commiato e sepoltura del corpo puro del leader martire della umma islamica, rendendo omaggio all'alta posizione del martire Imam Sayyid Ali Khamenei, ha lodato i suoi servizi e il suo spirito pacifista per il popolo iraniano e il mondo islamico.

Shehbaz Sharif, in questa cerimonia che si è svolta alla presenza del feldmaresciallo Sayyid Asim Munir (comandante dell'esercito), del senatore Muhammad Ishaq Dar (vice Primo Ministro e ministro degli Esteri), di Sayyid Mohsin Naqvi (ministro dell'Interno), di Sayyid Yusuf Raza Gilani (presidente del Senato), di Sardar Ayaz Sadiq (presidente dell'Assemblea Nazionale) e di Bilawal Bhutto Zardari (presidente del Partito del Popolo), ha dichiarato: «Il martire Ayatollah Khamenei ha guidato il popolo iraniano per diversi decenni con saggezza, perspicacia e lungimiranza, e i suoi servizi sono una fonte preziosa per il mondo islamico.»

Ha aggiunto: «Siamo tutti al fianco dell'Iran, e qui esprimiamo solidarietà con Sua Santità l'Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei (la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica), il dottor Masoud Pezeshkian (il Presidente) e il popolo iraniano.»

L'ufficio del Primo Ministro pakistano ha annunciato che Shehbaz Sharif e la delegazione che lo accompagnava, giunti a Teheran per una visita di un giorno, hanno lasciato Teheran dopo aver partecipato alla cerimonia di commiato del leader martire della rivoluzione.