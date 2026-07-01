Vance: Trump vuole continuare i negoziati con l'Iran sulla base di impegni verificabili

Secondo l'agenzia di stampa Abna, J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, riferendosi all'andamento dei negoziati con l'Iran, ha dichiarato che i dialoghi tecnici tra le due parti sono in corso sulla base dei negoziati precedenti.

Ha inoltre affermato che Donald Trump desidera proseguire la via diplomatica con l'Iran, ma questo processo deve basarsi su impegni che possano essere verificati.

Vance ha proseguito le sue dichiarazioni dicendo: lo smantellamento del programma nucleare iraniano deve essere confermato attraverso ispezioni continue e verificabili.

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha aggiunto che Trump ha ordinato di utilizzare prima un «memorandum d'intesa» per riportare il petrolio sui mercati globali e rafforzare l'approvvigionamento energetico mondiale, e poi valutare gli sviluppi della fase successiva dei negoziati.

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha affermato che Washington si trova di fronte a due opzioni riguardo all'Iran: o tentare di raggiungere un accordo a lungo termine con Teheran – subordinato a un cambiamento del comportamento iraniano – o consolidare i risultati già ottenuti.

Ha aggiunto: «Esiste ancora un grado significativo di incertezza riguardo al corso degli eventi, e nessuno può prevedere con certezza quale azione intraprenderà l'Iran.»