Attacchi con droni del regime sionista a Gaza; tre palestinesi martiri

Secondo l'agenzia di stampa Abna, attacchi con droni dell'esercito del regime sionista in diverse zone della Striscia di Gaza, martedì sera, hanno causato almeno tre martiri palestinesi, di cui un bambino, e 19 feriti.

Fonti mediche e testimoni oculari hanno riferito che un attacco con drone del regime sionista contro l'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, ha provocato tre morti e 17 feriti.

Anche nel nord della Striscia di Gaza, due palestinesi sono rimasti gravemente feriti in due distinti attacchi con droni contro abitazioni nell'area di Al-Falouja, nel campo di Jabalia, e nel quartiere di Sheikh Radwan, nella città di Gaza.

I testimoni hanno sottolineato che questi attacchi hanno preso di mira aree al di fuori del perimetro di schieramento delle forze del regime sionista e coperte dall'accordo di tregua.

In un altro attacco, i soccorritori hanno estratto da sotto le macerie il corpo di un palestinese martirizzato in un precedente attacco aereo del regime sionista vicino a piazza Kuwait, nel quartiere di Az-Zeitoun, a Gaza.

Il Ministero della Salute di Gaza ha annunciato che, a causa delle ripetute violazioni dell'accordo di tregua da parte del regime sionista, finora sono stati martirizzati 1 053 palestinesi e altri 3 406 sono rimasti feriti.

Nel frattempo, il movimento di resistenza islamica Hamas, accogliendo con favore lo schieramento di forze internazionali nella Striscia di Gaza, ha espresso la speranza che questa misura getti le basi per la separazione dei civili palestinesi dalle forze di occupazione e ponga fine alle aggressioni e alle ripetute violazioni del regime sionista.

Secondo i rapporti, veicoli e attrezzature logistiche delle forze internazionali di stabilità sono entrati nella Striscia di Gaza nell'ambito del piano di cessate il fuoco, e le immagini pubblicate mostrano l'arrivo di queste attrezzature nella regione.