Colloquio tra funzionari russi e turchi sui negoziati tra Iran e Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la RIA Novosti, il Ministero degli Esteri russo ha emesso oggi, mercoledì, un comunicato in cui si afferma che Georgy Borisenko, vice ministro degli Esteri russo, durante l'incontro odierno con Tanju Bilgiç, ambasciatore turco a Mosca, ha discusso gli accordi (il memorandum d'intesa) tra Iran e Stati Uniti.

Il comunicato del Ministero degli Esteri russo in merito aggiunge che durante questo incontro è stata anche sottolineata la necessità che tutte le parti coinvolte rispettino pienamente questi accordi per prevenire una nuova escalation delle tensioni.

Il Ministero degli Esteri russo ha aggiunto che le due parti hanno anche scambiato opinioni sulla situazione del conflitto palestinese-israeliano, nonché sugli sviluppi in Siria, Libano e Libia.