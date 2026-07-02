Trump: Non permetteremo il dominio della Cina sul Canale di Panama

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Russia al-Youm, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che il suo paese non permetterà alla Cina di prendere il controllo del Canale di Panama.

Ha anche criticato il governo di Madrid dicendo: Gli spagnoli sono membri della NATO, ma non sono membri ideali e non hanno un comportamento adeguato.

Questa reazione di Trump arriva dopo che la Spagna non aveva permesso a Washington di utilizzare le sue basi militari durante l'aggressione contro l'Iran.

Trump ha proseguito riferendosi alla situazione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e ha affermato: Le navi stanno lasciando lo Stretto di Hormuz con volumi senza precedenti che nessuno ha mai visto; stiamo registrando numeri da record, e anche il prezzo del petrolio è in calo.