Nuova proposta dell'Oman agli Stati Uniti e ai paesi occidentali sul transito nello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale The New York Times, citando fonti informate, ha riferito che il Sultanato dell'Oman ha recentemente presentato una proposta ufficiale agli Stati Uniti e ai loro alleati occidentali, secondo la quale le compagnie di navigazione dovrebbero pagare una tassa per attraversare lo Stretto di Hormuz.

Secondo questo rapporto, il piano dell'Oman è in parte ispirato ai meccanismi operativi in vigore negli stretti di Malacca e di Singapore. In questa proposta, il pagamento della tassa di transito è ufficialmente considerato facoltativo, ma l'Iran insiste sulla natura obbligatoria della riscossione di questi dazi.

The New York Times scrive inoltre che Washington ha alcune riserve su questa proposta e desidera colloqui con i funzionari omaniti sui suoi dettagli. I funzionari americani sperano che le divergenze possano essere risolte attraverso negoziati tecnici.

Nel frattempo, Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri del nostro paese, ha dichiarato che Teheran è pronta a creare un nuovo meccanismo di gestione della navigazione nello Stretto di Hormuz, ma se l'Oman non mostrerà disponibilità a elaborare un quadro comune per la gestione di questo passaggio strategico, l'Iran proseguirà questo processo in modo indipendente.

Anche Abbas Araghchi, il capo dell'apparato diplomatico del nostro paese, aveva in precedenza dichiarato che lo Stretto di Hormuz è sempre stato aperto alla navigazione internazionale negli ultimi anni, ma dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, le condizioni in questa via d'acqua non saranno più le stesse di prima.

In precedenza, Iran e Oman, dopo la visita di una delegazione iraniana a Mascate, in una dichiarazione congiunta avevano sottolineato che i paesi costieri dovrebbero svolgere il ruolo principale e avere la responsabilità sovrana della gestione dello Stretto di Hormuz. Le due parti hanno inoltre annunciato che consulteranno sul futuro di questa via d'acqua e sull'elaborazione di un accordo sulle modalità di transito delle navi, sulla base degli standard internazionali e tenendo conto dei costi per i paesi costieri.