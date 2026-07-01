Consultazioni di Qatar e Stati Uniti sull'Iran e il cessate il fuoco in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il ministero degli Esteri del Qatar ha riferito del colloquio tra il primo ministro e ministro degli Esteri di questo paese e Steve Witkoff e Jared Kushner sugli sviluppi regionali, il cessate il fuoco in Libano e l'andamento dei negoziati.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri di questo paese, durante un incontro con Witkoff e Kushner, ha esaminato gli ultimi sviluppi nella regione e la questione del cessate il fuoco in Libano.

In questo incontro, il primo ministro del Qatar ha sottolineato la continuazione degli sforzi di mediazione di Doha per raggiungere una soluzione globale che porti al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione.

Il ministero degli Esteri del Qatar ha inoltre dichiarato che Witkoff e Kushner hanno apprezzato il ruolo di Doha nella collaborazione con il Pakistan per facilitare il processo di negoziati con l'Iran, e hanno ribadito l'impegno di Washington alla via diplomatica e il sostegno agli sforzi per raggiungere un accordo globale.