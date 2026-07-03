La cerimonia di commemorazione del leader martire è un messaggio di forza e coesione dell'Iran all'America e al mondo

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — la CNN, in un servizio dettagliato sulla cerimonia di commiato e commemorazione del leader martire della Rivoluzione, ha scritto: «Quattro mesi dopo il martirio dell'ayatollah Ali Khamenei all'inizio della guerra di America e Israele contro l'Iran, la cerimonia di commemorazione e omaggio si svolge sotto forma di un evento di una settimana in cinque città e due paesi; si prevede che milioni di persone vi parteciperanno.»

Il servizio aggiunge: «Questa cerimonia coincide con il 250º anniversario dell'indipendenza americana e sembra portare un messaggio anche all'America. Le autorità iraniane hanno annunciato di aver avviato una delle più grandi operazioni logistiche nella storia della Repubblica Islamica per questa cerimonia. Dipendenti pubblici, università, sindacati, vigili del fuoco, militari, soccorritori e persino delegazioni religiose sono stati mobilitati per organizzare la cerimonia e gestire i milioni di pellegrini che arriveranno da diverse città dell'Iran e dell'Iraq. Anche le autorità irachene hanno riferito della presenza di milioni di persone in lutto nel paese.»

La trasformazione del leader martire in simbolo di resistenza

La CNN ha aggiunto: «L'obiettivo di questa cerimonia è inviare un messaggio al mondo e ai nemici della Repubblica Islamica dell'Iran che il sistema non solo è sopravvissuto a una guerra esistenziale, ma trasformerà anche il suo leader martire in un simbolo di resistenza e perseveranza.»

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento e capo della squadra negoziale iraniana con l'America, ha scritto in un messaggio: «Dobbiamo far arrivare al mondo il grido del sangue della nazione affinché tutti sappiano che il nobile popolo iraniano non tace di fronte all'ingiustizia e non dimenticherà il sangue del suo imam (l'ayatollah Khamenei).» Ha definito questa cerimonia un'«epopea» che mostrerà la grandezza dello spirito della nazione iraniana.

Nel prosieguo del servizio si legge: «La tempistica di questa cerimonia porta anche messaggi simbolici. Il corpo dell'ayatollah Khamenei sarà esposto per il commiato pubblico in concomitanza con il 250º anniversario dell'indipendenza americana, e un'altra parte della cerimonia coincide con una delle importanti ricorrenze sciite. Tutti questi riti si svolgono durante il mese di Muharram — il mese che nella cultura sciita è associato al lutto, al martirio e alla rivolta dell'imam Hussein (pace su di lui).»