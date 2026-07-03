L'omaggio dei leader mondiali al corpo puro del leader martire

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — la moschea Imam Khomeini di Teheran, fin dalle prime ore di questa mattina, venerdì 12 Tir 1405 (3 luglio 2026), è diventata il centro di una presenza senza precedenti e grandiosa di importanti personalità politiche, militari, religiose e culturali del mondo. In questa cerimonia storica, organizzata per il commiato dal corpo puro del leader martire della Rivoluzione Islamica, Sua Santità l'Ayatollah al-Uzma Khamenei, si sono verificate scene senza pari di cordoglio, rispetto e solidarietà internazionale con la nazione iraniana. L'ampia presenza di alti funzionari e delegazioni diplomatiche da tutto il mondo, in un'atmosfera carica di dolore e riverenza, ha riflettuto l'alta statura e le dimensioni illimitate dell'influenza spirituale e politica di questo instancabile combattente sulla scena mondiale.

Alla testa delle delegazioni diplomatiche presenti alla moschea, alti funzionari dei paesi vicini e della regione hanno reso omaggio al corpo puro del leader martire. Il primo ministro armeno «Nikol Pashinyan» dopo l'incontro con il dottor Pezeshkian si è recato alla moschea e ha reso omaggio al corpo puro. Contemporaneamente, «Gurbanguly Berdimuhamedov» — il leader nazionale del popolo turkmeno, «Sahiba Gafarova» — la presidente del Parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, il presidente del Parlamento del Qatar e il generale «Asim Munir» — il comandante dell'esercito pakistano, erano presenti a questa cerimonia. Inoltre, «Shehbaz Sharif» — il primo ministro del Pakistan — è arrivato a Teheran per partecipare alla cerimonia funebre, e «Igor Sergeenko» — il presidente della Camera dei Rappresentanti della Bielorussia — dopo l'incontro con Mohammad Baqer Qalibaf, ha espresso le condoglianze a nome del suo governo e del suo popolo recandosi alla moschea.

Questa cerimonia ha anche rappresentato una manifestazione di solidarietà globale delle varie correnti afghane. «Ahmad Massoud» — il leader del Fronte di resistenza nazionale afghano — si è recato a Teheran con una delegazione di importanti personalità di questo paese per rendere omaggio al corpo puro dell'imam martire della umma. Contemporaneamente, una delegazione di funzionari talebani e rappresentanti della valorosa legione Fatimiyun dell'Afghanistan, presenti alla moschea di Teheran, hanno condiviso il lutto con i loro vicini iraniani e sottolineato il profondo e indissolubile legame tra i due popoli.

In un'altra parte della cerimonia, la presenza di delegazioni di alto livello da diversi paesi d'Europa, Asia e America Latina ha attirato l'attenzione dei media. Una delegazione di alti studiosi russi, rappresentanti del parlamento e membri del partito "Rinascita" bulgaro, un gruppo di sciiti tedeschi e una delegazione dell'Alta Amministrazione dei Musulmani della Georgia erano tra i partecipanti occidentali. Dall'Asia orientale e meridionale, così come dall'America Latina, erano presenti anche élite, attivisti culturali e pensatori da India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Malesia, Cina, Thailandia, Sri Lanka, Cambogia, Myanmar, Spagna, Ecuador, Bolivia e Messico, che hanno reso omaggio all'alta statura del defunto leader della rivoluzione.

Il Fronte di resistenza e le famiglie dei suoi grandi martiri hanno avuto una presenza forte ed emotiva a questo commiato storico. Le famiglie del martire Sayyid Hassan Nasrallah e del martire Imad Mughniyah, tra le lacrime e i lamenti dei presenti, hanno rinnovato il loro giuramento al corpo puro dell'imam martire della umma. Anche delegazioni di sceicchi, tribù, partiti curdi della Regione del Kurdistan e rappresentanti del Parlamento iracheno, insieme a mujaheddin e personalità dei Kataëb Hezbollah iracheni, rappresentanti del movimento Amal libanese e delegazioni dalla Siria, dal Marocco e dalla Turchia, hanno sottolineato la continuazione della via della resistenza con la loro presenza alla moschea di Teheran.

Sul piano interno, dopo l'omaggio dei capi dei tre poteri, del presidente del Consiglio per il Discernimento, del portavoce del Ministero degli Esteri e dei membri della venerata casa dell'imam Khomeini, gli alti comandanti delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran hanno reso omaggio al loro comandante martire. Il generale di corpo d'armata Ali Abdollahi — comandante del comando centrale Khatam al-Anbiya, il generale di corpo d'armata Amir Hatami, il generale Ahmadreza Radan — comandante della polizia, il generale Ibn ar-Reza — ministro della Difesa ad interim, e l'ammiraglio Habibollah Sayyari — vice coordinatore dello stato maggiore dell'esercito, erano tra i comandanti presenti nelle prime ore del mattino alla moschea, sottolineando la fermezza e la continuazione della tabella di marcia militare e difensiva del comandante in capo.