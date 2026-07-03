Hezbollah libanese organizza una cerimonia commemorativa per il leader martire della rivoluzione nella periferia sud di Beirut

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) — il movimento Hezbollah libanese ha invitato il popolo libanese a partecipare alla cerimonia commemorativa che sarà tenuta in onore del leader martire della Rivoluzione. Questa cerimonia si terrà mercoledì prossimo alle 21:00 ora locale, nella periferia sud di Beirut.

Questa mattina, venerdì, contemporaneamente all'arrivo del corpo del leader martire della Rivoluzione Islamica alla moschea Imam Khomeini di Teheran, un gruppo di personalità politiche, studiosi, pensatori e religiosi provenienti da diversi paesi del mondo, presenti a questa cerimonia, hanno reso omaggio al suo corpo puro.

In questa cerimonia, delegazioni di personalità politiche, studiosi e intellettuali religiosi provenienti da India, Russia, Pakistan, Norvegia, Sri Lanka, Inghilterra, Cambogia, Grecia, Svezia, Myanmar, Thailandia, Indonesia, Afghanistan e altri paesi, sostando accanto al corpo del leader martire della Rivoluzione, hanno recitato la Fatiha, espresso le loro condoglianze e onorato la memoria delle sue lotte per la difesa della umma islamica e il sostegno ai popoli oppressi.