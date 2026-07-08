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In Brasile si terrà una cerimonia in commemorazione del martirio dell'Imam Sajjad (as) e del leader martire della Rivoluzione

8 luglio 2026 - 19:02
News ID: 1837531
Source: ABNA24
In Brasile si terrà una cerimonia in commemorazione del martirio dell'Imam Sajjad (as) e del leader martire della Rivoluzione

Il Centro Islamico del Brasile, con un comunicato, ha annunciato che terrà una cerimonia in occasione dei giorni di lutto per il martirio dell'Imam Sajjad (as) e in seguito al martirio dell'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, il defunto leader della Rivoluzione Islamica dell'Iran, nella città di San Paolo.

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Il Centro Islamico del Brasile, con un comunicato, ha annunciato che terrà una cerimonia in occasione dei giorni di lutto per il martirio dell'Imam Sajjad (as) e in seguito al martirio dell'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, il defunto leader della Rivoluzione Islamica dell'Iran.

Questa cerimonia, che si tiene con l'obiettivo di onorare la memoria dell'Imam Sajjad (as) e del leader martire della Rivoluzione Islamica, si terrà giovedì 9 luglio 2026 presso la sede del Centro Islamico del Brasile.

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