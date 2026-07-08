In Brasile si terrà una cerimonia in commemorazione del martirio dell'Imam Sajjad (as) e del leader martire della Rivoluzione

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Il Centro Islamico del Brasile, con un comunicato, ha annunciato che terrà una cerimonia in occasione dei giorni di lutto per il martirio dell'Imam Sajjad (as) e in seguito al martirio dell'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, il defunto leader della Rivoluzione Islamica dell'Iran.
Questa cerimonia, che si tiene con l'obiettivo di onorare la memoria dell'Imam Sajjad (as) e del leader martire della Rivoluzione Islamica, si terrà giovedì 9 luglio 2026 presso la sede del Centro Islamico del Brasile.
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