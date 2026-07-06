Il legame ideologico dell'Iraq con il leader martire: dall'autorità religiosa alla comunità islamica unita

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – lo sceicco Bakir Al-Ibrahim, docente di seminario e religioso iracheno, in un'intervista all'agenzia ABNA, riferendosi alle diverse dimensioni della posizione del leader martire e alle conseguenze della sua presenza e dei suoi funerali di massa in Iraq, ha sottolineato: un insieme di fattori ideologici, intellettuali e sociali ha portato a un profondo legame delle nazioni islamiche, in particolare del popolo iracheno, con lui.

Lo sguardo paterno del leader martire è l'asse principale del legame con le nazioni islamiche

Dichiarando che «lo sguardo paterno del leader martire verso il mondo islamico» è stato uno dei fattori più importanti di questo ampio legame, ha affermato: Questo approccio era chiaramente visibile nelle sue posizioni, nei suoi discorsi e nelle sue direttive riguardanti le questioni della Repubblica Islamica e del mondo islamico. È stato proprio questo sguardo a portare una parte considerevole dei musulmani del mondo, in particolare il popolo iracheno, a considerarlo come il loro tutore (wali) e a stabilire con lui un legame profondo.

Questo docente di seminario ha aggiunto: La posizione speciale del leader martire tra le nazioni, specialmente tra i giovani, è il risultato di questo approccio e del suo continuo sostegno alle questioni importanti del mondo islamico, compresa la questione palestinese e il sostegno al popolo oppresso di quel paese.

Il ruolo del sostegno alla resistenza e alla Palestina nell'espansione della popolarità regionale

Lo sceicco Al-Ibrahim, riferendosi agli sviluppi dell'Iraq dopo la caduta di Saddam e al ruolo della Repubblica Islamica nel sostenere il popolo iracheno, ha precisato: Il sostegno del leader martire in diversi periodi, in particolare nella lotta contro gli occupanti americani e poi nel confronto con il gruppo terroristico DAESH, ha rafforzato la sua posizione tra il popolo iracheno.

Il legame tra autorità religiosa (marja'iyya) e tutela (wilayat); una posizione speciale nello sguardo della società irachena

Riferendosi anche alla questione dell'autorità religiosa, ha dichiarato: Un numero considerevole di giovani iracheni considera il leader martire come la propria autorità religiosa (marja'), e un altro gruppo lo percepisce come il tutore dei musulmani (wali amr al-muslimin), il che gli ha conferito una posizione speciale tra il popolo iracheno.

Questo eminente religioso iracheno ha poi fatto riferimento ai messaggi del grande ayatollah Sistani e ha aggiunto: I suoi messaggi, sia prima che dopo il martirio del leader martire, in particolare riguardo al sostegno al popolo iraniano contro l'aggressione americana e sionista, hanno avuto un impatto notevole sul rafforzamento della solidarietà tra i popoli della regione. Queste posizioni hanno anche rafforzato il legame affettivo e ideologico del popolo iracheno, specialmente dei giovani, con il leader martire.

I funerali di milioni di persone in Iraq – un segno del fallimento dei tentativi di seminare discordia tra il popolo iraniano e quello iracheno

In un'altra parte del suo intervento, riferendosi alle conseguenze dei funerali di massa del leader martire in Iraq, ha dichiarato: Questa presenza di milioni di persone mostrerà che i tentativi dei nemici dell'islam di creare un divario tra i popoli iracheno e iraniano sono falliti e hanno subito una sconfitta schiacciante, e questi due popoli mantengono ancora un legame profondo e duraturo.

Questo eminente religioso iracheno ha sottolineato: Il popolo iracheno, con la sua massiccia partecipazione alla cerimonia funebre, condannerà il crimine dei nemici e dichiarerà la sua disponibilità a sostenere il fronte della resistenza e a combattere i nemici dell'islam.

Lo sceicco Al-Ibrahim ha infine osservato: L'insistenza del popolo iracheno sul fatto che il leader martire non è solo il leader dell'Iran ma il leader di tutti i musulmani è una manifestazione chiara della realizzazione della «comunità islamica unita (umma)» – un concetto che egli ha sempre sottolineato.

In conclusione, questo religioso iracheno ha augurato al leader martire l'elevazione dei suoi ranghi e alla comunità islamica unità e fermezza.