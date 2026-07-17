Attacco con drone del regime sionista contro il sud del Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, le azioni aggressive e le violazioni del cessate il fuoco da parte del regime sionista nel sud del Libano continuano.
Nell'ultimo caso di violazione della tregua, l'esercito di occupazione ha preso di mira una motocicletta sulla strada Al-Bayyada – An-Naqura nell'area di Tiro, nel sud del Libano, con un attacco di drone. Non sono ancora stati pubblicati rapporti su eventuali vittime di questo attacco.
Il corrispondente di Al-Manar ha anche riferito che gli occupanti hanno effettuato un'esplosione stamattina intorno alla località di Hadatha.
Anche la località di Al-Mansuri, nel sud del Libano, è stata presa di mira da un attacco aereo del regime sionista nelle prime ore del mattino.
I media libanesi hanno anche riportato un attacco con drone dell'esercito di occupazione contro l'area di Shukin nella città di Nabatiya, nel sud del Libano.
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