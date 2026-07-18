L'esercito attacca i depositi di carburante americani e diversi ponti in Bahrain

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, l'ufficio stampa dell'esercito ha dichiarato: «In risposta ai crimini dell'America e in onore della memoria dei martiri, in particolare dei cari martiri delle regioni meridionali del paese, poche ore fa, nella quindicesima fase dell'operazione "Fulmine", i droni kamikaze dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran hanno colpito gli "hangar e i parcheggi per aerei", i "depositi di carburante" dell'esercito americano sulla base di Sheikh Isa, e diversi ponti in Bahrain».

La base aerea di Sheikh Isa, nel sud del Bahrain, è considerata uno dei centri operativi e logistici più importanti dell'aeronautica e della marina statunitensi, che, a causa delle sue strutture e attrezzature critiche, funge da punto di riferimento per le operazioni americane contro obiettivi regionali, in particolare contro il nostro paese.

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, onorando la memoria dei martiri innocenti degli ultimi crimini del nemico vile, ha sottolineato: «Il fiero sud dell'Iran è una parte fondamentale della difesa e della resistenza della gente coraggiosa di questa regione durante gli otto anni di guerra imposta e della loro resilienza odierna di fronte ai crimini del nemico insidioso. Siamo pronti a sacrificare la nostra vita per questa gente coraggiosa e per l'intera grande nazione iraniana, e siamo orgogliosi del nostro dovere di soldati nel difendere questa terra».