  1. Home page
  2. servizio
  3. America

CBS: Gli Stati Uniti stanno pianificando un attacco a Cuba

16 luglio 2026 - 11:25
Codice notizia: 1840900
Source: ABNA24
CBS: Gli Stati Uniti stanno pianificando un attacco a Cuba

«CBS» ha riferito, citando funzionari americani, che il Pentagono sta pianificando un attacco a Cuba.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, CBS News ha riferito che i pianificatori militari statunitensi stanno esaminando un'ampia gamma di opzioni per una possibile azione contro Cuba, inclusa un'attacco aereo con la partecipazione di migliaia di soldati americani.

Il rapporto, citando diversi funzionari americani a conoscenza di queste discussioni, ha dichiarato che l'attacco aereo sarebbe condotto dalla 101ª divisione aviotrasportata – l'unica unità addestrata per tale missione.

Questi funzionari hanno sottolineato che questa pianificazione non significa che il presidente Donald Trump o il Pentagono abbiano preso la decisione di avviare un'operazione.

Il rapporto afferma inoltre che qualsiasi azione militare contro Cuba affronterebbe grandi sfide, poiché risorse militari statunitensi significative sono ancora impegnate in operazioni contro l'Iran.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha