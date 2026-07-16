CBS: Gli Stati Uniti stanno pianificando un attacco a Cuba

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, CBS News ha riferito che i pianificatori militari statunitensi stanno esaminando un'ampia gamma di opzioni per una possibile azione contro Cuba, inclusa un'attacco aereo con la partecipazione di migliaia di soldati americani.
Il rapporto, citando diversi funzionari americani a conoscenza di queste discussioni, ha dichiarato che l'attacco aereo sarebbe condotto dalla 101ª divisione aviotrasportata – l'unica unità addestrata per tale missione.
Questi funzionari hanno sottolineato che questa pianificazione non significa che il presidente Donald Trump o il Pentagono abbiano preso la decisione di avviare un'operazione.
Il rapporto afferma inoltre che qualsiasi azione militare contro Cuba affronterebbe grandi sfide, poiché risorse militari statunitensi significative sono ancora impegnate in operazioni contro l'Iran.
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