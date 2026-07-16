Esecuzione della nona fase dell'operazione «Sa'ege» dell'esercito / Attacco con droni alla base americana in Giordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i droni kamikaze dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, nella nona fase dell'operazione «Sa'ege» e in risposta all'aggressione del nemico assassino di bambini contro alcune aree del nostro paese e la caserma di Bampur-Iranshahr, che ha portato al martirio di sette sottufficiali e soldati delle forze terrestri dell'esercito, hanno preso di mira il sito radar fisso, il sistema di comunicazione e i serbatoi di carburante dell'esercito terrorista e assassino di bambini americano sulla base di Al-Azrak in Giordania.

Questa base ospita sistemi di difesa antimissile ed è considerata uno dei centri strategici e di comando più importanti delle forze aggressive americane nella regione dell'Asia occidentale.

L'esercito, condannando gli attacchi barbarici del nemico contro l'alloggio del personale permanente e di leva a Iranshahr, ha definito tali azioni come derivanti dalla natura disumana del nemico malvagio e, sottolineando che questi crimini non svaniranno mai dalla memoria della storia, ha aggiunto: i figli della nazione nell'esercito sono i devoti al popolo e i difensori della sicurezza dell'Iran, e non si sottrarranno per un istante al loro glorioso dovere di difendere la nazione e la patria islamica e di vendicare il sangue dei cari martiri.