Haaretz: L'era del dominio americano, del mondo unipolare e di Netanyahu è finita

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale ebraico «Haaretz» in un rapporto ha riconosciuto che «l'era del dominio americano e del mondo unipolare, e di conseguenza l'era di Benjamin Netanyahu, l'attuale Primo Ministro di Israele, è finita».

Il rapporto di Haaretz prosegue: «L'obiettivo della guerra era quello di contenere l'Iran, ma la guerra si è conclusa con l'Iran che si è avvicinato allo status di prima potenza regionale nel Golfo Persico più che mai.»

Questo giornale sionista di recente ha anche scritto in un rapporto: «Trump aveva detto che avrebbe aperto lo Stretto di Hormuz, ma si è scoperto che è l'Iran a condurre il gioco.»